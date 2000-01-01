16.09 07:04 MIGnews.com

Нетаниягу: я изменяю направление нашей истории

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая а эфире радио Галей ЦАХАЛ, заявил, что вслед за аннексией Иорданской долины последует распространение израильского суверенитета “на другие жизненно важные районы”.Нетаниягу сообщил, что речь идет о районах, находящихся за пределами поселенческих блоков, но не рассказал никаких деталей.Нетаниягу подчеркнул, что речь идет о серии последовательных аннексий, согласованных с администрацией президента Дональда Трампа.Нетаниягу также задали вопрос о “карте сделки столетия”, опубликованной лидером партии Ямина Нафтали Беннетом. По версии Беннета, в результате осуществления плана президента Трампа, израильские поселения “утонут в океане Палестины”. Позднее Ямина признала, что в ее распоряжении нет реальной “карты Трампа”, и что она была “скомпилирована” на основании различного рода докладов.Нетаниягу назвал карту “фейк ньюс”, но признал, что и у него такой карты нет, и он ожидает публикации плана Трампа после израильских выборов.Нетаниягу заявил: “Реальный вопрос - кто гарантирует будущее еврейских поселений. Кто будет в состоянии договориться с президентом Трампом? Другие кандидаты будут не в состоянии выдержать давление США”.Нетаниягу напомнил, что только ему удалось противостоять “невероятному давлению” со стороны администраций Клинтона и Обамы.Нетаниягу заявил: "Это - историческая возможность, после того, как я выстоял в эпической битве против возвращения к границам 67-го года. Я сейчас изменяю направление нашей истории. Вместо эвакуаций и уступок, мы разворачиваемся к признанию наших прав”.