Омар о Нетаниягу: его существование - проблема

Член палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Ильхан Омар, поддерживающая BDS, не упустила возможности прокомментировать выборы в Израиле.
Этой темы она коснулась во время еженедельной программы "Лицо нации" на телеканале CBS.
"Надеюсь, они поймут, что его (Нетаниягу) существование, его политика, его риторика – противоречат миру, к которому мы стремимся… Многие члены Конгресса поддерживают принцип "Двух государств". Но эта аннексия делает мирный процесс невозможным. Принцип двух государств останется нереализованным", – сказала она.
По словам Омар, "действительно важно, чтобы люди поняли о наличии прав добиваться справедливости мирным путем".