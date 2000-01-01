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Омар о выборах в Израиле: надеюсь, люди поймут | Фото:16.09 18:47   MIGnews.com

Омар о Нетаниягу: его существование - проблема

Член палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Ильхан Омар, поддерживающая BDS, не упустила возможности прокомментировать выборы в Израиле.

Этой темы она коснулась во время еженедельной программы "Лицо нации" на телеканале CBS.

"Надеюсь, они поймут, что его (Нетаниягу) существование, его политика, его риторика – противоречат миру, к которому мы стремимся… Многие члены Конгресса поддерживают принцип "Двух государств". Но эта аннексия делает мирный процесс невозможным. Принцип двух государств останется нереализованным", – сказала она.

По словам Омар, "действительно важно, чтобы люди поняли о наличии прав добиваться справедливости мирным путем".


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