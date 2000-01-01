16.09 17:33 MIGnews.com

Обращение премьер-министра Биньямина Нетаниягу

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Дорогие соотечественники, граждане Израиля!Наступает решающий исторический час. Всю свою жизнь я посвятил служению вам и нашей прекрасной стране. Сегодня я не прошу от вас много, лишь прийти и проголосовать, тем самым дать мне силу продолжить заботиться о нашей стране.Мы вместе много и тяжело работали, чтобы приблизить этот час. Мы делали все возможное, чтобы сохранить Израиль сильным и процветающим. Осталось решающее, поистине судьбоносное усилие.Я нисколько не сомневаюсь, что могу положиться вас. Каждый из вас – настоящий патриот, человек, который по-настоящему любит Израиль и которому небезразлично его будущее. Именно поэтому нам по пути.Я не говорю, что у нас все идеально. Нам многое еще предстоит сделать. Вместе. Потому что у нас общие проблемы, и решать нам их вместе.Эра секторальных партий завершилась. Секторальные партии не нацелены на решение проблем, отнюдь. Они хотят законсервировать имеющиеся проблемы, чтобы продолжить свое существование на политической арене, тогда как "Ликуд" хочет и может решать проблемы всех израильтян.Мне очень приятно сказать, что «Ликуд» стал домом для многих выходцев из бывшего СССР, которые откликнулись на наш призыв присоединиться к нам, влиять изнутри, формировать повестку дня в государства Израиль. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы «Ликуд» стал крупнейшей израильской партией, потому что только «Ликуд» предотвратит приход к власти левых.К сожалению, есть те, кто не поддерживают правое правительство. Один из них — глава "Объединенного арабского списка" Айман Уде. Второй - Авигдор Либерман, который тоже пообещал поддержать кандидатуру Бени Ганца. Они объединились только для того, чтобы не пустить к власти "Ликуд", открыть дорогу левым, помешать нам укреплять Израиль.На этих выборах решается не только то, кто будет руководить Израилем после выборов. Решается сама судьба Израиля. Не хочется даже представлять, что произойдет с нашей страной, если противостоять Ирану и заниматься "сделкой века" будут Ганц с Лапидом – последовательные сторонники ядерной сделки и территориальных уступок. Сумеют ли (и главное – захотят) они противостоять давлению со стороны международного сообщества? Сумеют на равных говорить с Трампом и Нетаниягу? Не дрогнут ли в критический момент? И можно ли вообще доверять управление страной людям, которые не могут управлять даже собственной партией и находятся на грани распада?Задумайтесь над тем, кто будет заниматься экономикой? Я и мои коллеги, которые добились огромных успехов на мировом уровне, или Лапид, который стал самым неудачным министром финансов за всю историю существования Израиля? Их нынешние кандидаты на пост министра финансов - Ави Ниссенкорн и Амир Перец, которые отбросят Израиль назад, в путы большевистской профсоюзной экономики.Ганц, Лапид и их команда – слабые политики. Управлять нашей страной им не по силам. Доверять им заботу о стране, о наших детях, о нашей безопасности, о нашем будущем нельзя.У "Ликуда" есть четкая программа. Мы говорим, что распространим израильский суверенитет на Иорданскую долину. И обязательно сделаем это, как добились переноса американского посольства в Иерусалим и признания Голанских высот неотъемлемой часть Израиля. И это в то время, когда Ганц заявляет, что будет реализовывать программу Мерец и Эхуда Барака.Мы же говорим, что будет последовательно противостоять Ирану, и делаем это. Мы готовы в любой момент начать антитеррористическую операцию в Газе, и можете не сомневаться, что сдержим свое слово при первой же необходимости.Мы говорим, в отличие от Ганца и Лапида, о еврейском характере Государства Израиль, о единстве Иерусалима, о сохранении национального очага для всего еврейского народа.Мы говорим, что повысим пенсии и позаботимся о социальном жилье, и для этого нам не потребуется 20 лет, как Либерману, который продолжает только говорить, но ничего не делает.Мы продолжим заниматься всем необходимым и в сфере безопасности, и в сфере внешней политике, и в экономике. Но сегодня самое важное – устоять и отстоять наше право на сильный Израиль.На этих выборах решается судьба Израиля. И выбор зависит от каждого из нас. Прошу вас – идите и голосуйте! Во имя будущих поколений, дайте мне возможность действовать в интересах Израиля, укреплять его мощь и авторитет.Голосуйте за Ликуд. Голосуете за правый и сильный Израиль.Новость на правах рекламы.