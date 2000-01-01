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В день выборов закроют некоторые дороги: что известно | Фото:16.09 17:31   MIGnews.com

В день выборов закроют некоторые дороги: что известно

Со вторника, 17 сентября, будет ограничен въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии, а также КПП на границе с Газой.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на заявление официального представителя ЦАХАЛа.

В частности, запрет на въезд и выезд начнет действовать в полночь. Снятие всех ограничений на передвижение запланировано на 18 сентября. Такие меры были введены из-за возможных провокаций в день выборов в районах, контролируемых ХАМАСом и ПА.

"На время закрытия пересечения будут разрешены только по гуманитарным, медицинским и другим исключительным причинам с разрешения Координатора правительственной деятельности на территориях", – сказано в сообщении.


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