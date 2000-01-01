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Израиль готовился отложить выборы из-за Газы | Фото:16.09 17:00   MIGnews.com

Израиль готовился отложить выборы из-за Газы

Израиль готовился отсрочить выборы в Кнессет, запланированные на 17 сентября, из-за возможной крупномасштабной военной операции в секторе Газа.

Об этом сообщает газета Haaretz.

Уточняется, что советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат встретился с главой Центральной избирательной комиссии, судьей Хананом Мельцером, чтобы подготовить его к возможному перенесению выборов. Речь шла о военной операции в Газе. Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаниягу отказался от крупномасштабной военной операции, которая, с высокой долей вероятности, повлекла бы за собой далеко идущие последствия. Соответствующее решение было принято с подачи юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.


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