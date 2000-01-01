Израиль готовился отложить выборы из-за Газы

Уточняется, что советник по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат встретился с главой Центральной избирательной комиссии, судьей Хананом Мельцером, чтобы подготовить его к возможному перенесению выборов. Речь шла о военной операции в Газе. Другие подробности пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаниягу отказался от крупномасштабной военной операции, которая, с высокой долей вероятности, повлекла бы за собой далеко идущие последствия. Соответствующее решение было принято с подачи юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.