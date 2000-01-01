16.09 13:39 MIGnews.com

День выборов: бесплатные поездки на маршрутах Эгед

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Чтобы каждый мог воспользоваться правом голоса, в день выборов в Кнессет (вторник, 17 сентября 2019 года) будет разрешен бесплатный проезд по некоторым из междугородных линий Эгед для широкой публики. Среди маршрутов, по которым пассажиры смогут совершать бесплатные поездки: 405 и 480 между Иерусалимом и Тель-Авивом, 446 и 470 между Иерусалимом и Беэр-Шевой, маршрут 910 между Тель-Авивом и Хайфой, 845 между Тель-Авивом и Кирьят-Шмона, линия 962 между Тверией и Иерусалимом и другие. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Эгед и в центре обслуживания пассажиров Эгед по телефону *2800.Бесплатный проезд на перечисленных линиях начнет действовать с понедельника 16 сентября 2019 года с 20:00 до окончания работы маршрутов Эгед 17 сентября 2019 года. Пассажиры на указанных маршрутах смогут садиться в автобус свободно, без проверки и без необходимости предоставления документов.* Пассажирам на маршрутах Эйлата необходимо иметь при себе удостоверение личности с вкладышем или водительские права.* Солдаты, как в униформе, так и без, смогут воспользоваться бесплатным проездом без проверки документов на всех маршрутах Эгед, кроме маршрутов Эйлата.Для бесплатного проезда на маршрутах Эйлата в дополнение к военному билету (теудат хогер) потребуется также предъявление "теудат арава" или теудат зеута с вкладышем или водительских прав.