Только Нетаниягу – лидер, которому равных нет

"Израиль модели Нетаниягу являет собой не имеющий прецедентов пример, на что способна и как далеко может пойти молодая страна, сумевшая правильно распорядится выпавшей ей историческим шансом", – так пишет авторитетный журнал TIME в статье, посвященной премьер-министру Израиля (Only the Strong Survive. How Israel's Benjamin Netanyahu Is Testing the Limits of Power).Именно это издание определяет человека года в мировой политике, а, следовательно, Биньямин Нетаниягу рассматривается как один из основных претендентов на это звание.Именно в этой связи TIME поставил задачей всесторонне изучить "феномен Нетаниягу" – представителя "уникальной страны, размером с Нью-Джерси и с населением, примерно равным Нью-Йорку", но при этом являющегося, по признанию издания, одним из самых сильных политиков планеты.Феномен этот, если суммировать все написанное, сводится к трем основам: дипломатия, экономика и сила. И в этом объяснение того глобального успеха, которого достиг Израиль за время работы Нетаниягу на посту главы правительства."Выживают только сильные", – выносит TIME в заголовок слова Нетаниягу. И поясняет, что речь идет не только о военной мощи. Но и мощи экономической. И дипломатической."Сегодня нет в мире политика, который способен превращать заклятых врагов в партнеров, а партнеров – в преданных друзей. Многие государства хотели бы иметь своим лидером Нетаниягу, но повезло только Израилю", – отмечается в публикации.Нетаниягу на самом деле сумел коренным образом изменить отношения Израиля с мировыми державами. И не только изменить, но извлечь из этого зримые результаты. США признали Иерусалим столицей Еврейского Государства, Голанские высоты – неотъемлемой часть Государства Израиль, а теперь поддержали такие же намерения Биньямина Нетаниягу по Иорданской долине.Тот факт, что нынешняя администрация США стала самой дружественной Израилю, – вовсе не само собой разумеющееся, а результат дипломатических усилий Биньямина Нетаниягу. И будь на его месте другой политик (тот же Ганц, например), совершенно не очевидно, что политика Белого дома была бы такой же последовательной и произраильской.Биньямин Нетаниягу поддерживает доверительные отношения не только с США – главным стратегическим партнером Израиля, но и с Россией и Украиной, о чем свидетельствуют его недавние встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Более того, в Вашингтоне, Москве и Киеве считают крайне важной дипломатию Нетаниягу и нередко во время встреч с израильским лидером озвучивают важные послания друг к другу.Подобное происходит на всех континентах. Впервые за 70 лет существования Израиля израильского премьера встречали в Колумбии, Аргентине, Мексике и Бразилии. За последние пять лет Биньямин Нетаниягу дважды побывал в Африке. Израилем открыто восхищаются в Китае, Японии и Индии, где заключены многомиллиардные контракты.Вопреки пророчествам левых, рассматривающих внешнюю политику Израиля лишь через призму мирного процесса с палестинцами (или, точнее, – уступок палестинцам), международный авторитет Израиля никогда не был столь высоким и прочным.Коренной перелом произошел в отношениях с арабским и мусульманским миром. "Все это – мир с позиции силы, дипломатия с позиции силы", – поясняет Биньямин Нетаниягу. И добавляет: "Я горд нашей страной. Горд тем, что мы не уступаем и не отступаем. Именно за это мир, в том числе и мусульманский, уважает нас".Но в мире не только уважают Израиль. И не только им восхищаются или завидуют. У Израиля учатся, перенимают его опыт, порой совершенно уникальный.Весь мир сегодня использует израильские технологии, в том числе в области кибербезопасности. Биньямин Нетаниягу, кстати, семь лет назад, выступая в Кнессете, обещал превратить Израиль в одну из пяти ведущих мировых кибердержав. Позже он с улыбкой признал: "Я ошибся. Мы не не на пятом месте. Мы – в лидирующей тройке. Крошечный Израиль – огромная кибердержава".У Израиля учатся вести сельского хозяйство, орошать пустыни, выстаивать в сражениях и экономических кризисах, развивать хайтек и осваивать самые передовые медицинские методы.Журнал TIME не случайно вынес в обложку слова о сильном Израиле. Смысл совершенно понятен: сильной стране нужен сильный лидер, пользующийся огромным международным авторитетом и способный добиваться реальных результатов.Есть ли кто-то еще, кому можно доверить Израиль? Ответ очевиден. Особенно, когда реальность прихода к власти опасного левого правительства столь реалистична.Поэтому 17 сентября голосуем за сильный "Ликуд", голосуем МАХАЛ!На правах рекламы.