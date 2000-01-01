16.09 13:17 MIGnews.com

Только Либерман остановит "государство Галахи"

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Голосовать надо только за НДИ – единственную силу, способную остановить шантаж и бесконечные выплаты, за сильную партию, которая способна сказать "нет!" попыткам связать нас по рукам и ногам религиозными правилами."Слушайте! Слушайте! Слушайте! И потом не говорите, что не слышали!", – так кричали глашатаи на площадях, призывая граждан не только слушать, но и слышать то, что им говорят.Есть существенная разница между понятиями "слышать" и "услышать". В современном мире фраза: "Я тебя услышал!" – означает то, что собеседник тебя понял, воспринял сказанное и, возможно, даже сделает кое-какие выводы из услышанного.Что ж, давайте же, наконец, не только слушать, но и воспринимать услышанное и, возможно, делать выводы. Вспомните, сколько раз вам говорили, что только партия "Наш Дом Израиль" может создать светское национальное правое правительство.Вспомните, сколько раз вам говорили, что только НДИ сможет создать правительство национального единства с Ликудом и Кахоль Лаван на основе коалиции без ультраортодоксов. Вспомните, сколько раз вам говорили, что, несмотря на все громкие заявления, Бени Ганц сотоварищи пойдут на сделку с харедим, и мы с вами будем по-прежнему платить дань религиозной общине.Вспомнили? И вот вам очередное доказательство: в программе "Кикар ха-шабат" канала Кнессета открытым текстом, без тени сомнения, один из участников рассказывает: "Вчера вечером Бени Ганц переписывался с видным представителем ультраортодоксальной общины и дал ему понять, что все нападения на харедим были только частью политической игры. А вот после выборов мы сядем и поговорим". И это не просто "сядем и поговорим". Это абсолютно откровенное согласие на то, что наша страна все равно превратится в государство Галахи."17 сентября только партия "Наш Дом Израиль" остановит превращение Израиля в "государство Галахи" и создаст широкое либеральное национальное правительство!", – написал Авигдор Либерман на своей странице в социальной сети Twitter. И это стоит услышать и понять: пришло время изменить политическую ситуацию, для этого сейчас есть все предпосылки.Кто-то задумывался, почему такое неприятие или, по меньшей мере, изумление вызывает сама идея правительства без ультраортодоксов? Это Нетаниягу за 10 лет своего правления приучил нас к мысли, что ну никак не получится без религиозных партий создать коалицию. А почему, собственно? Почему противодействие религиозному диктату должно рассматриваться как покушение на основы государства и права? Кто это сказал? Почему права этой части общины (вполне уважаемой и весьма важной для страны) должны стоять выше прав всех остальных граждан Израиля? Никто же не против самого существования религиозных партий, только с какой стати они должны диктовать всем остальным образ жизни за их же деньги?Понятно, почему ультраортодоксы так милы сердцу Биньямина Нетаниягу: они будут голосовать "за" в любом случае, что бы он ни предпринял и ни предложил. Потому что им все равно – лишь бы платили. И чем больше, тем лучше. И вот тут каждый должен себе задать вопрос: зачем? Зачем платить тем, кто требует от нас жизни по своим законам? Зачем отдавать средства, которые могли бы пойти на образование, здравоохранение, социальные нужды? Зачем пускать эти деньги на строительство микв, оплату работы йешив и колелей, на закрытые системы образования, где не учат основным предметам, необходимым сегодня каждому цивилизованному человеку? Ради того, чтобы эти деятели голосовали за любое предложение Нетаниягу? Нам-то что от этого? Идти на любые уступки ради того, чтобы эти деятели протаскивали свои законы, регламентирующие нашу с вами жизнь без нашего согласия? Приводить примеры не надо, они у каждого в памяти: от попытки ограничить работу магазинов по субботам до перекрытия основных транспортных магистралей в будние дни, когда и так вся страна стоит в пробках.Так что вывод очень простой: голосовать надо только за НДИ – единственную силу, способную остановить шантаж и бесконечные выплаты, за сильную партию, которая способна сказать "нет!" попыткам связать нас по рукам и ногам религиозными правилами. Только НДИ способна заставить будущее правительство действовать в наших интересах, а не в узкосекторальных интересах религиозных партий."Слушайте!", – призывали глашатаи на площадях. "Думайте!", – обращается разум к израильским избирателям. Совсем немного времени остается до дня выборов, когда решение может быть, по большому счету, единственным: или мы будем определять как нам жить, или нам будут диктовать, как жить.Так что, дорогие израильтяне, слушайте!И потом не говорите, что не слышали!На правах рекламы.