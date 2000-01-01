16.09 23:33 MIGnews.com

Исламские лидеры осудили предвыборные планы Нетаниягу

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Организация исламского сотрудничества в воскресенье, 15 сентября, осудила предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу распространить суверенитет Израиля на ряд районов Западного берега.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ Саудовской Аравии.Отметим, Нетаниягу в надежде на очередное переизбрание на выборах, которые состоятся во вторник, пообещал распространить государственный суверенитет Израиля на долину реки Иордан, которая фактически занимает около четверти Западного берега.Он также подтвердил намерение в координации с президентом США Дональдом Трампом сделать то же самое с израильскими поселениями на других участках Западного берега.Экстренную встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОИС созвала Саудовская Аравия, обвинившая Иерусалим в "опасной эскалации" и осудившая предвыборное обещание Нетаниягу в одностороннем порядке.