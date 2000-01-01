16.09 10:08 MIGnews.com

Нетаниягу: Я не могу верить судье Мельцеру на 100%

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В интервью радио Галей ЦАХАЛ утром, 16 сентября, Премьер-министр правительства Израиля Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике Центральную избирательную комиссию и ее главу, судью Ханана Мельцера.Нетаниягу заявил: "При всем моем уважении к судье Мельцеру, я не могу доверять ему на 100%".Причиной является бездействие ЦИК в связи с выявленными в ходе предыдущих выборов нарушениями на избирательных участках. Нетаниягу заявил: “Думаю, что мы можем полагаться только на себя. Я не знаю, чем занимается Мельцер. Невозможно и неприемлемо, что к каждой из 82 урн, у которых были зафиксированы нарушения, не послали следователя. На меня, на расследование против меня потратили 250 миллионов шекелей, но здесь не смогли поговорить с секретарями избирательных комиссий, на участках которых возникли подозрения относительно нарушений? Где это слыхано?”На вопрос Эфи Тригера, бравшего интервью: "Вы по прежнему настаиваете на том, что на расследования против вас потратили 250 миллионов. Это не преувеличение?" Нетаниягу ответил: "Это данные, которые до сего дня никто не опроверг".