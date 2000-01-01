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Барак встретился с бывшим начальником ЦАХАЛ 16.06 22:49   MIGnews.com

Барак встретился с бывшим командиром генштаба ЦАХАЛ

В минувшие выходные вновь распространились сообщения о том, что бывший премьер-министр Эхуд Барак обдумывает создание новой политической партии для участия во вторых выборах в сентябре 2019 года.

В сообщениях трех основных новостных сетей Израиля говорится, что Барак рассматривает несколько возможных фигур для объединения, включая бывшего лидера партии Хатнуа Ципи Ливни, бывшего министра Ликуда Дана Меридора и дочь покойного духовного лидера ШАС Овадии Йосефа Адину Бар-Шалом.

Барак также встретился на этой неделе с бывшим заместителем начальника штаба ЦАХАЛ Яиром Голаном, чтобы обсудить возможное сотрудничество, согласно сообщениям на Канале 13 и общественной трансляции Кан. Хотя Голан еще не объявил о намерении участвовать в сентябрьской гонке, он уже был выдвинут в качестве возможного кандидата на пост лидера Лейбористской партии после решения Ави Габбай уйти в отставку.

В отчетах говорилось, что Барак, который дважды был лидером партии Авода, будет стремиться сформировать блок, включающий его будущую партию и лейбористов.

Слухи о намерении Барака вернуться в политику ходили давно. Хотя он занимал пост министра обороны в правительстве премьер-министра Биньямина Нетаниягу в 2009-2013 годах. Однако, Барак в последние годы стал одним из самых яростных критиков Нетаниягу.

Ранее сообщалось, что Барак разослал запросы членам лейбористского Кнессета, ища их поддержки, чтобы временно управлять борющейся партией в течение года и провести ее через выборы.


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