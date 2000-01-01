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Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы  харедим 16.06 20:12   MIGnews.com

Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы харедим

Мэр Тверии Рон Коби подал запрос на регистрацию партии “Светские Правые”.

В программе партии -  разрешение движения общественного транспорта в шабат, призыв харедим в армию или на альтернативную службу и отмена “закона о супермаркетах”.

Коби “прославился” своей борьбой с ультраортодоксов.

Партия Коби также намерена заняться решением проблем периферии: “Мы получим МВД и министерство регионального развития и мы добьемся фундаментальных изменений в приоритетах развития периферии”.

Коби также намерен добиваться открытия Университета Галилеи и принятия законодательства о подготовке Израиля к землетрясениям.


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