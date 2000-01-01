16.06 20:12 MIGnews.com

Мэр Тверии пойдет на выборы во главе партии борьбы харедим

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Мэр Тверии Рон Коби подал запрос на регистрацию партии “Светские Правые”.В программе партии - разрешение движения общественного транспорта в шабат, призыв харедим в армию или на альтернативную службу и отмена “закона о супермаркетах”.Коби “прославился” своей борьбой с ультраортодоксов.Партия Коби также намерена заняться решением проблем периферии: “Мы получим МВД и министерство регионального развития и мы добьемся фундаментальных изменений в приоритетах развития периферии”.Коби также намерен добиваться открытия Университета Галилеи и принятия законодательства о подготовке Израиля к землетрясениям.