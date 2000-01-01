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`Истинное значение заявлений Либермана` 16.06 14:02   MIGnews.com

"Истинное значение заявлений Либермана"

Политический корреспондент 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль прокомментировал заявление лидера НДИ Авигдора Либермана о том, что он “вынудит” Ликуд и Кахоль Лаван создать “чрезвычайное правительство”.

Сегаль говорит: “ОК, избирательная кампания по-настоящему началась в субботу, после того как Авигдор Либерман решил положить конец всеобщей дремоте, характеризовавшей последние две с половиной недели, и впрыснуть в ее некоторую долю напряжения”.

Сегаль подчеркивает: “Его объявление о том, что он вынудит Ликуд и Кахоль Лаван сформировать коалицию - второстепенное по своему значению. Более важно его заявление о том, что он без колебаний будет рекомендовать Бени Ганца на пост премьер-министра. Смысл этого один: в случае если Нетаниягу не сумеет сформировать коалицию из 61 члена Кнессета, он отправляется домой”.

Сегаль далее говорит: Через пару недель начнутся выпускные вечера и празднования окончания учебного года. После этого начнутся каникулы. Способность внимать предвыборной пропаганде резко понизится. И поэтому Либерман хочет определить предвыборную агенду прямо сейчас - религиозное принуждение - да или нет. Как я уже говорил бесчисленное количество раз, для правых и Ликуда не существует более трагического вопроса. Большинство народа - правые, но светские. Они поддерживают Ликуд, но не его партнеров. Премьер-министру, который до сего времени проявлял достаточно осмотрительности стоит очнуться и предложить альтернативу этой агенде, альтернативу, которая не будет касаться закона Смотрича, бесполезных дискуссий и внутренних склок”.


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