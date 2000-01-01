16.06 13:06 MIGnews.com

"Выбор между Ганцем-Либерманом и Биби-Бен-Гвиром"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер фракции Оцма Йехудит адвокат Итамар Бен Гвир прокомментировал последние заявления лидера фракции Наш Дом-Израиль Авигдора Либермана о создании “чрезвычайного правительства”.Бен-Гвир заявил: “Теперь избирателю все ясно с предельной остротой. Или левое правительство Ганца-Либерамана, или правое правительство Биби-Бен-Гвира. Либерман в который раз продемонстрировал, что он - глубоко слева, и что у него отсутствует любой идеологический стержень. Он то слева, то справа. Сегодня он братается с Тиби, завтра он - против Удэ, послезавтра он - партнер ультраортодоксов. Либерман опасен для Израиля, и совершенно ясно, что Биби, для того, чтобы сформировать крепкое правое правительство потребуется большое количество избирателей Бен-Гвира.”Бен-Гвир добавил: “Я работаю днями и ночами ради того, чтобы создать технический блок перед выборами. Создание подобного блока предотвратит потерю голосов и даст нам реальную победу”.