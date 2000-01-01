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Лапид опроверг слухи о сговоре с Либерманом 16.06 11:35   MIGnews.com

Лапид опроверг слухи о сговоре с Либерманом

Лидер Кахоль Лаван Яир Лапид однозначно опроверг утверждения Ликуда о том, что он встречался с лидером НДИ Авигдором Либерманом после выборов 9 апреля с тем, чтобы координировать дальнейшие действия.

Лапид написал в твиттере: Очень высокопоставленный источник в Ликуде сказала “на сто процентов” координирую свои действия с Либерманом после встречи в Вене. Я могу сказать одно - это стопроцентная ложь, придуманная в офисе премьер-министра. Израиль идет на никому ненужные выборы - только ради того, чтобы у премьера был иммунитет против уголовного преследования”.


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