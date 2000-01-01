Кахоль Лаван надеется перетянуть к себе электорат Мерец
"Кахоль Лаван" в ближайшие несколько дней собирается запустить кампанию, нацеленную на избирателей блока "Авода-Гешер-Мерец".
По словам источника, таким образом партия Бенни Ганца пытается увеличить лидерство над "Ликудом", передает Haaretz.
Уточняется, что "Кахоль Лаван" значительно усилит свои позиции на переговорах по коалиции с другими партиями, если станет крупнейшей в Кнессете.
Тем временем председатель "Авода" Амир Перец призвал Ганца отказаться от этой затеи. По его словам, шансы Ганца сформировать правительство будут снижены, если "Авода" получит меньше мандатов.
"Неважно, насколько мандатов "Кахоль Лаван" имеет больше, чем "Ликуд". Имеет значение размер блока, и "Кахоль Лавану" было бы лучше прикладывать усилия в получении новых голосов от правых, потому что наши мандаты будут ключевыми в блоке, который заменит Нетаниягу", – отметил Перец.
Источники в "Авода" также утверждают, что они обеспокоены недавним заявлением премьер-министра Биньямина Нетаниягу о назначении министром финансов Нира Барката. Они полагают, что это может получить "Ликуду" место голоса избирателей, которые поддержали Моше Кахлона, который уходит из политики.