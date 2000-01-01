16.02 07:45 MIGnews.com

Ганц: не верю Нетаниягу ни в чем

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Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц дал интервью Дане Вайс на 12-м канале израильского ТВ.Ганц заявил: "Я не буду сидеть в одном правительстве с Объединенным Арабским Списком и мне не нужна их поддержка".Ганц указал на своих потенциальных союзников: “Я слышал сегодня утром, что Либерман заявил, что будет сидеть в одном правительстве с Аводой и Мерец и будет сидеть с нами. У нас нет никаких соглашений с Либерманом. У нас были с ним великолепные переговоры во время предыдущего раунда, и мы достигли беспрецедентных соглашений о сфере отношений религии и государства”.Основная часть интервью была посвящена атакам против Биньямина Нетаниягу: "Сам Нетаниягу говорит, что после 13 лет его правления необходимы реформы по шести направлениям. Это мне слышится как парадокс - ты 13 лет у власти, и призываешь к шести реформам в государстве Израиль? Где ты был все это время?”На вопрос об отношении к харедим, Ганц сообщил, что “очень уважает традицию” и что харедим - “плоть от плоти израильского общества, даже если они не голосуют за меня”.О программе Трампа Ганц сообщил следующее: “Я буду продвигать все элементы этой программы, с одновременным разъяснением некоторых элементов. Я уже говорил, что поддержу распространение суверенитета на Иорданскую долину, которая при любом сценарии будет интегральной частью Государства Израиль. Но это следует сделать при сохранении имеющихся у нас отношений. Мы хотим сохранить мир с Иорданией или мы хотим его уничтожить?”Ганц заявил: “Я не верю Нетаниягу ни в чем. Он говорит вещи только на политическом уровне и он реально не имеет в виду то, о чем говорит. Одно из различий между нами в том, что я намерен осуществить мирный план Трампа, а он лишь намерен устроить шоу с опасной односторонней аннексией, которая потрясет сами основы”.Ганц далее заявил: "Сколько раз Нетаниягу обсудил с профессионалами значение аннексии Иорданской долины? Насколько я знаю - ни разу. На деле, американцы ему просто сказали прекратить это”.Ганц также прокомментировал скандал вокруг компании “Пятое Измерение” председателем совета директоров которой он был. Он сказал: “У меня нет никаких проблем с расследованием “Пятого Измерения”. Весь этот спин - одна сплошная ложь, от первого слова до последнего”.Ганц подчеркнул: “Не только у этого нет никакой связи, это - ложь без всяких оснований. Я - прямой человек, на мне нет трех обвинительных заключений, я - совершенно чист, Нетаниягу предъявлены самые серьезные обвинения. Пусть он выиграет суд - и тогда посмотрим”.Канцелярия Нетаниягу в ответ распространила заявление, в котором говорится: “Ганц снова лжет. Без поддержки Аймана Уда и Ахмада Тиби в Кнессете у него нет правительства. Любой , кто голосует за Кахоль Лаван должен знать, что он голосует за правительство Объединенного Списка. Только голосование за Ликуд позволит сформировать сильное правое правительство, и предотвратить четвертые выборы”.