16.02 19:43 MIGnews.com

"Гвоздь в блефе Ганца": правые партии поддержали Нетаниягу

התחייבות גוש הימין היום היא המסמר האחרון בבלוף של גנץ.



ברור יותר מתמיד שלגנץ אין שום אפשרות להקים ממשלה בלי התמיכה או ההימנעות בכנסת של אחמד טיבי והרשימה המשותפת. ממשלה שתלויה ברשימה המשותפת תהיה סכנה לביטחון ישראל — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 16, 2020

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Партии "Ямина", "Яадут А-Тора" и ШАС подписали документ, подтверждающий, что они поддержат премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время формирования правительства после выборов 2 марта.Об этом стало известно в воскресенье, 16 февраля, передает 12 канал. Инициатором выступил председатель ШАС, министр внутренних дел Израиля Арье Дери."Мы будем поддерживать только Нетаниягу. Мы убеждены, что правому блоку удастся получить 61 мандат на выборах и сформировать сильное правительство для народа Израиля", – сказано в документе.Премьер-министр выразил благодарность правым и религиозным партиям, отметив, что подписание декларации является "последним гвоздем в блефе" лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца."Приверженность правого блока – последний гвоздь в блефе Ганца. Очевидно, что он не сможет сформировать правительство без поддержки Ахмада Тиби и "Объединенного Арабского Списка". Правительство, которое зависит от "Объединенного списка", будет представлять угрозу для безопасности Израиля", – подчеркнул Нетаниягу.