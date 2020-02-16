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`Гвоздь в блефе Ганца`: правые партии поддержали Нетаниягу | Фото:16.02 19:43   MIGnews.com

"Гвоздь в блефе Ганца": правые партии поддержали Нетаниягу

Партии "Ямина", "Яадут А-Тора" и ШАС подписали документ, подтверждающий, что они поддержат премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время формирования правительства после выборов 2 марта.

Об этом стало известно в воскресенье, 16 февраля, передает 12 канал. Инициатором выступил председатель ШАС, министр внутренних дел Израиля Арье Дери.

"Мы будем поддерживать только Нетаниягу. Мы убеждены, что правому блоку удастся получить 61 мандат на выборах и сформировать сильное правительство для народа Израиля", – сказано в документе.

Премьер-министр выразил благодарность правым и религиозным партиям, отметив, что подписание декларации является "последним гвоздем в блефе" лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

"Приверженность правого блока – последний гвоздь в блефе Ганца. Очевидно, что он не сможет сформировать правительство без поддержки Ахмада Тиби и "Объединенного Арабского Списка". Правительство, которое зависит от "Объединенного списка", будет представлять угрозу для безопасности Израиля", – подчеркнул Нетаниягу.




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