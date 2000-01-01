Новые опросы: коалиции все еще нет

Израильские телеканалы провели новые опросы после подачи предвыборных списков.
Результаты оказались противоречивыми, однако все они показывают, что коалиции все еще нет.
Так, опрос 12-го канала оказался наиболее оптимистичным для правых: "Кахоль Лаван" – 34, "Ликуд" – 32, "Объединенный Арабский Список" – 13, "Ямина" – 10, ШАС – 8, союз "Авода-Гешер-Мерец" – 8, НДИ – 8, "Яадут А-Тора" – 7. "Отзма Иегудит" не проходит избирательный порог. Таким образом, у правый блок имеет 57 мест без Либермана, левый – 55 мест.
Опрос 13-го канала показал, что "Отзма Иехудит" может пройти порог: "Кахоль Лаван" – 34, "Ликуд" – 31, "Объединенный Арабский Список" – 14, "Авода-Гешер-Мерец" – 9, НДИ – 8, "Яадут А-Тора" – 7, "Ямина" – 7, ШАС – 6, "Отзма Иегудит" – 4. Правый блок – 55 без Либермана, левый – 57.
Опрос "Кан": "Кахоль Лаван" – 36, "Ликуд" – 31, "Объединенный Арабский Список" – 13, "Авода-Гешер-Мерец" – 9, ШАС – 9, "Яадут А-Тора" – 8, "Ямина" – 7, НДИ – 7. "Отзма Иегудит" не проходит. Правый блок – 55 мест без Либермана, левый – 58.
Опрос института "Мидгам": "Кахоль Лаван" – 34, "Ликуд" – 32, "Объединенный Арабский Список" – 13, "Ямина" – 10, ШАС, "Авода-Гешер-Мереу" и НДИ – по 8, "Яадут А-Тора" – 7. "Оцма Иегудит" не проходит электоральный барьер. Правый блок – 57, левый – 55.
Телеканал "Решет" опубликовал результаты опроса, проведенного профессором Камилем Фуксом: "Кахоль Лаван" – 34, "Ликуд" – 31, "Объединенный список" – 14, "Авода-Гешер-Мерец" – 9, НДИ – 8, "Ямина" и "Яадут А-Тора" – по 7, ШАС – 6, "Оцма Иегудит" – 4. Правый блок – 55, левый – 57, НДИ – 8.