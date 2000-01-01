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Перец: сожалею за нарушение соглашения с `Оцма Иегудит` | Фото:16.01 22:10   MIGnews.com

Перец: сожалею о нарушении соглашения с "Оцма Иегудит"

Председатель партии "Байт Иегуди" раввин Рафи Перец объяснил, почему в последний момент нарушил соглашение с "Оцма Иегудит" об объединении перед выборами.

По его словам, это решение было "самым сложным в жизни", передает The Times of Israel.

"Я дал слово, но не сдержал его, о чем сожалею всем сердцем. Лидер должен принимать решение, даже когда придется платить за него личную цену", – сказал Перец.

Он признал, что его публичный имидж пострадал из-за соответствующего решения. Тем не менее, Перец верит, что его объединение с партией "Ямина" спасло "религиозный сионизм и предотвратило формирование левого правительства".


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