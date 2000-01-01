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Либерман: Нетаниягу интересует только собственный иммунитет | Фото:16.01 20:20   MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу интересует лишь собственный иммунитет

Председатель НДИ Авигдор Либерман раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявив, что его интересует только собственная неприкосновенность.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью порталу Ynet.

"Только вчера Нетаниягу успел встретиться с Лицманом, и они договорились об увеличении бюджета йешив. Не бюджета на лекарства или больницы. То есть Нетаниягу интересует только иммунитет. Без связи с левыми или правыми. Он создает коалицию иммунитета. Он готов платить Лицману и готов согласиться на религиозное засилье", – заявил он.

Либерман также припомнил, что 15 января по Израилю было выпущено четыре ракеты из Газы.

"Все что мы наблюдали вчера на фоне четырех ракет из Газы, трех взрывных пакетов, оценки военной разведки о том, что через 2 года у Ирана будет ядерное оружие, и дефицита бюджета более 50 млрд шекелей, было ни что иное, как безответственное поведение, подрывающее национальную силу Государства Израиль, национальную безопасность и доверие общества к руководству. Именно из-за такого поведения политиков общественность утрачивает к ним доверие", – добавил он.

По его мнению, Нетаниягу не является правым и не имеет к правому лагерю никакого отношения.

"Его интересует только иммунитет. Мы никого не бойкотируем. Технически я не бойкотирую ни "Ликуд", ни "Кахоль Лаван". Я вообще не бойкотирую партии", – добавил Либерман.

Глава НДИ добавил, что его партия собирается потребовать два министерских портфеля, поскольку имеют "ясную повестку дня в вопросах безопасности и в социальной сфере".


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