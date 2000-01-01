Бен-Гвир: Нетаниягу не должен читать нам лекции

Соответствующий комментарий он дал 16 января 12-му каналу.
"Я ожидаю, что он поможет "Оцма Иегудит", а не помешает. Если бы он ушел (после сентябрьских выборов), уже было бы сформировано правительство. Он не должен читать нам лекции. Мы остаемся в гонке", – подчеркнул он.
Бен-Гвир ранее также подверг резкой критике министра образования Рафи Переца в связи с его решением присоединиться к Нафтали Беннетту.
"Он – лжец, который вонзил мне нож в спину", – отметил он, призвав лидеров религиозного сионизма уйти в отставку, назвав их поведение "лицемерным, отвратительным, высокомерным и покровительственным".