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Бен-Гвир: Нетаниягу не должен читать нам лекции | Фото:16.01 18:44   MIGnews.com

Бен-Гвир: Нетаниягу не должен читать нам лекции

Итамар Бен-Гвир быстро отреагировал на информацию о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу ожидает, что он выйдет из предвыборной гонки.

Соответствующий комментарий он дал 16 января 12-му каналу.

"Я ожидаю, что он поможет "Оцма Иегудит", а не помешает. Если бы он ушел (после сентябрьских выборов), уже было бы сформировано правительство. Он не должен читать нам лекции. Мы остаемся в гонке", – подчеркнул он.

Бен-Гвир ранее также подверг резкой критике министра образования Рафи Переца в связи с его решением присоединиться к Нафтали Беннетту.

"Он – лжец, который вонзил мне нож в спину", – отметил он, призвав лидеров религиозного сионизма уйти в отставку, назвав их поведение "лицемерным, отвратительным, высокомерным и покровительственным".


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