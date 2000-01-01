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Нетаниягу ожидает выхода Бен-Гвир из гонки | Фото:16.01 17:21   MIGnews.com

Нетаниягу ожидает выхода Бен-Гвир из гонки

Источники из окружения Биньямина Нетаниягу заявили, что вето Нафтали Беннетта на кандидатуру Итамара Бен-Гвира поставило под угрозу верховенство права.

Соответствующий комментарий был предоставлен 16 января, передает "Аруц Шева".

"Премьер-министр высоко оценивает лидерство, проявленное раввином Рафи Перецем, который действовал, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный Беннеттом правому блоку. Теперь премьер-министр ожидает, что Бен-Гвир выйдет из гонки, чтобы обеспечить правое правление", – сказано в сообщении.

В свою очередь, министр культуры Мири Регев призвала партию "Оцма Иегудит" не участвовать в предстоящих выборах.

"Прошлой ночью Биньямин Нетаниягу пытался сделать все возможное, чтобы избежать сценария выборов 92-го года. Но еще не поздно все исправить. Я призываю "Оцма Иегудит" взять на себя ответственность и выйти из гонки, поскольку мы не повторяем прошлые ошибки", – отметила она.


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