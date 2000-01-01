Нетаниягу ожидает выхода Бен-Гвир из гонки

Источники из окружения Биньямина Нетаниягу заявили, что вето Нафтали Беннетта на кандидатуру Итамара Бен-Гвира поставило под угрозу верховенство права.
Соответствующий комментарий был предоставлен 16 января, передает "Аруц Шева".
"Премьер-министр высоко оценивает лидерство, проявленное раввином Рафи Перецем, который действовал, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный Беннеттом правому блоку. Теперь премьер-министр ожидает, что Бен-Гвир выйдет из гонки, чтобы обеспечить правое правление", – сказано в сообщении.
В свою очередь, министр культуры Мири Регев призвала партию "Оцма Иегудит" не участвовать в предстоящих выборах.
"Прошлой ночью Биньямин Нетаниягу пытался сделать все возможное, чтобы избежать сценария выборов 92-го года. Но еще не поздно все исправить. Я призываю "Оцма Иегудит" взять на себя ответственность и выйти из гонки, поскольку мы не повторяем прошлые ошибки", – отметила она.