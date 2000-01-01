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Битан: Ликуд потеряет десять мандатов 15.12 07:06   MIGnews.com

Битан: Ликуд потеряет десять мандатов

Влиятельный член Ликуда Давид Битан предупредил о последствиях ухода Биньямина Нетаниягу с поста лидера партии.

Битиан заявил: Партия потеряет десять мандатов в случае свержения Нетаниягу. Претензии Гидеона Саара к премьер-министру - те же претензии, что и у Кахоль Лаван. Я выступал против праймериз потому, потому что видел, куда это ведет. Кахоль Лаван хотят, чтобы Нетаниягу сошел со сцены. То что делает Гидеон Саар служит левым. У праймериз должна быть цель, сегодня нет необходимости во внутренних выборах, потому что они только причинят ущерб”.


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