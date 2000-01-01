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Опрос: Ликуд с Сааром ослабеет, но правый блок усилится | Фото:15.12 22:20   MIGnews.com

Опрос: с Сааром ослабеет Ликуд, но не правый блок

Партия "Ликуд" во главе с Гидеоном Сааром станет слабее после мартовских выборов, но правый блок усилится.

Об этом свидетельствует последний опрос телекомпании Kan, обнародованный 15 декабря.

Так, при премьер-министре Биньямине Нетаниягу "Ликуд" получил бы 31 место, если выборы состоялись бы сегодня. Тем временем, "Кахоль Лаван" Бенни Ганца – 35.

В целом правый блок получит 53 места, а левый – 59. Авигдор Либерман с НДИ – восемь мест.

Также опрос показал, что под руководством Саара "Ликуд" сократился бы до 27 мест, по сравнению с 34 "Кахоль Лаван". Однако правый блок будет иметь 56 мест, а левый – 57, в то время, как Либерман получит семь мест.


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