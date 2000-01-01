15.12 21:55 MIGnews.com
Ципи Ливни подумывает примкнуть к Ганцу
Бывшая депутат Кнессета Ципи Ливни задумалась о возможности вступления в "Кахоль Лаван" к мартовским выборам.
Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило издание "Исраэль Хайом
" со ссылкой на источники в ее окружении.
Уточняется, что приближенные Ливни уже ведут переговоры с представителями "Кахоль Лаван" о включении ее в список. Других подробностей пока не раскрывают.
Тем временем, как утверждают источники, в партии Ганца назрели разногласия. Утверждается, что депутаты заявляют, будто им пообещали повысить статус в списке, и в первую десятку войдет больше женщин.
Напомним, что Ливни ранее была лидером "А-Тнуа", министром иностранных дел и юстиции. Перед сентябрьским выборами она отказалась возглавить "Демократический лагерь".
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