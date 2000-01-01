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Nakonu.com
15.12 19:44 MIGnews.com
В ЦИК отказали Саару по поводу показа сериала о Нетаниягу
Центральная избирательная комиссия отклонила ходатайство Гидеона Саара о блокировании выхода в эфир телевизионного репортажа из четырех частей о карьере премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Сериал "Дни Биньямин" будет транслироваться на "12 канале" с воскресенья по среду, передает The Times of Israel.
В частности, Саар
требовал отложить показ
на две недели. Сериал был снят известным журналистом Амитом Сегалем.
Претендент на должность председателя партии Ликуд заявлял, что трансляция "серьезно нарушает принцип равенства накануне выборов, из-за того, что Нетаниягу получит большое количество эфирного времени перед праймериз".
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