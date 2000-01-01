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В ЦИК отказали Саару по поводу показа сериала о Нетаниягу | Фото:15.12 19:44   MIGnews.com

В ЦИК отказали Саару по поводу показа сериала о Нетаниягу

Центральная избирательная комиссия отклонила ходатайство Гидеона Саара о блокировании выхода в эфир телевизионного репортажа из четырех частей о карьере премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Сериал "Дни Биньямин" будет транслироваться на "12 канале" с воскресенья по среду, передает The Times of Israel.

В частности, Саар требовал отложить показ на две недели. Сериал был снят известным журналистом Амитом Сегалем.

Претендент на должность председателя партии Ликуд заявлял, что трансляция "серьезно нарушает принцип равенства накануне выборов, из-за того, что Нетаниягу получит большое количество эфирного времени перед праймериз".


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