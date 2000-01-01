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Хаим Кац поддержал соперника Нетаниягу | Фото:15.12 17:54   MIGnews.com

Хаим Кац поддержал соперника Нетаниягу

Председатель ЦК "Ликуда" Хаим Кац пообещал поддержать Гидеона Саара на предстоящих праймериз, назначенных на 26 декабря.

Как сообщает "Аруц Шева", об этом он дал понять в воскресенье.

Ранее только два члена Кнессета одобрили предложение Саара против Нетаниягу: депутат Йоав Киш и депутат-новичок Михал Шир. Таким образом, Кац стал первым "тяжеловесом" от партии "Ликуд", перешедшим на сторону соперника премьер-министра.

Ожидается, что Хаим Кац примет участие в предвыборной кампании Саара в понедельник. В августе ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и обмане общественного доверия, после чего ему пришлось покинуть пост министра труда и социального обеспечения.


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