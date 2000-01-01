Хаим Кац поддержал соперника Нетаниягу

Председатель ЦК "Ликуда" Хаим Кац пообещал поддержать Гидеона Саара на предстоящих праймериз, назначенных на 26 декабря.
Как сообщает "Аруц Шева", об этом он дал понять в воскресенье.
Ранее только два члена Кнессета одобрили предложение Саара против Нетаниягу: депутат Йоав Киш и депутат-новичок Михал Шир. Таким образом, Кац стал первым "тяжеловесом" от партии "Ликуд", перешедшим на сторону соперника премьер-министра.
Ожидается, что Хаим Кац примет участие в предвыборной кампании Саара в понедельник. В августе ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и обмане общественного доверия, после чего ему пришлось покинуть пост министра труда и социального обеспечения.