15.12 12:08 MIGnews.com

Саар: Нетаниягу - Мерседес без тормозов

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Гидеон Саар ответил на высказывания товарища по партии, Давида Амаслема, заявившего, что сравнивать Нетаниягу и Саара - это все равно “что сравнивать Мерседес и Суситу”.Саар заявил: “Я думаю, что я хороший кандидат, я лучше связан с народом и с трудностями в повседневной жизни. Если Мерседес сошел с дороги и без тормозов катится в пропасть, надо пересесть на Суситу - и достичь вершин. Все опросы показывают, что если мы продолжим путь - нас ждет проигрыш. Я согласен с Амсалемом только по одному пункту - результаты праймериз предопределяют результаты выборов. Есть результаты шести различных опросов - в каждом из них, если я стою во главе Ликуда, правый блок получает больше мандатов. Я принесу правому блоку на пять мандатов больше”.