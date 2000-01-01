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Саар: Нетаниягу - Мерседес без тормозов 15.12 12:08   MIGnews.com

Саар: Нетаниягу - Мерседес без тормозов

Гидеон Саар ответил на высказывания товарища по партии, Давида Амаслема, заявившего, что сравнивать Нетаниягу и Саара - это все равно “что сравнивать Мерседес и Суситу”.

Саар заявил: “Я думаю, что я хороший кандидат, я лучше связан с народом и с трудностями в повседневной жизни. Если Мерседес сошел с дороги и без тормозов катится в пропасть, надо пересесть на Суситу - и достичь вершин. Все опросы показывают, что если мы продолжим путь - нас ждет проигрыш. Я согласен с Амсалемом только по одному пункту - результаты праймериз предопределяют результаты выборов. Есть результаты шести различных опросов - в каждом из них, если я стою во главе Ликуда, правый блок получает больше мандатов. Я принесу правому блоку на пять мандатов больше”.


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