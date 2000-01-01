15.12 10:54 MIGnews.com

"Нетаниягу и Саар - Мерседес и Сусита"

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Министр связи Израиля и видный деятель Ликуда, Давид Амсалем, атаковал претендента на должность председателя партии, Гидеона Саара - а также юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.В интервью телеканалу КАН Амаслем заявил: “Разница между Нетаниягу и Сааром - как между Мерседесом и Суситой [автомобиль израильского производства 70-х годов] Я имею в виду разницу - в этом вся идея. Я думаю, что он - премьер-министр с беспрецедентным международным статусом. Но мы чем занимаемся? Поливаем его грязью с утра до ночи - и это вредит израильским интересам”Амсалем подчеркнул: "Наша главная цель - не праймериз, но всеобщие выборы Мы идем на праймериз и я говорю - им сейчас не время. Всему свое время. Все необходимо делать в свое время Мы в избирательной кампании против левых уже год. Саар настаивал на праймериз, и я надеюсь, что премьер-министр будет поддержан Ликудом и мы пойдем вперед”.На вопрос о том, что произойдет, если победит Саар Амсалем ответил: “Я не занимаюсь научной фантастикой. По моей оценке, его шансы на победу - между нулевыми и очень низкими. Но если вообще ничего не делать, если премьер-министр не приложит усилий - есть вероятность того, что Саар победит”.Н вопрос: “Ваши друзья Эдельштейн и Эрдан не видят этой разницы?” Амсалем ответил: Их спрашивайте. Я такими сплетнями не занимаюсь. Мне об этом пока практически ни с кем не удавалось поговорить. Я делаю свою работу, я за стабильность. Надо усилить главу правительства, чтобы он продолжил возглавлять национальный лагерь”.Амасалем также прокомментировал предложение о помиловании Нетаниягу в обмен на его уход из политики: “Премьер-министру Нетаниягу устроили военно-полевой трибунал - с ежедневными сливами, которые покрывает наш друг - пресвятой господин Мандельблитт. И что сделали сейчас либерман и Ганц? Они продвигают этот шаг. Они говорят : “Предоставим Нетаниягу амнистию”. Да кто вы такой, господин Либерман? Они пытаются установить продолжение сценария. В реальности, если я предлагаю кому-то амнистию - значит, я уже уверен в его вине. Это - оскорбление”.