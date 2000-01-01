Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу и Либерман обменялись взаимными требованиями | Фото:15.11 08:03   MIGnews.com

Нетаниягу и Либерман обменялись взаимными требованиями

В четверг, 14 ноября, Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман обменялись взаимными требованиями – премьер-министр призвал главу НДИ прояснить свою позицию по отношению правительства меньшинства, поддерживаемого "Объединенным Арабским Списком".

"Будет ли твоя фракция голосовать "против" создания правительства меньшинства, основывающегося на поддержке депутатов из Объединенного арабского списка, которых ты назвал "пятой колонной"? Я хочу знать правду. Ты действительно готов поставить под угрозу безопасность Израиля и сформировать правительство, зависящее от Ахмада Тиби и Аймана Уда? Пора прекратить эти опасные игры. Дай мне четкий ответ – да или нет", – заявил Нетаниягу.

И ответ Либермана не заставил долго ждать. Он потребовал от премьер-министра, чтобы тот пообещал не допустить третьих по счету выборов в Кнессет.

"Господин премьер-министр, прежде чем вы потребуете от меня обещаний, пообещайте народу Израиля, что вы ни при каких обстоятельствах не втянете Израиль в третьи выборы", – сказал он, заявив, что именно Нетаниягу имел "близкие отношения" с Тиби.

Взаимообмен требованиями произошел после того, как премьер-министр объявил, что хочет провести переговоры с Либерман.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:38
Рухани мусульманским странам: не дружите с Израилем
07:28
Маккаби громит Европу
07:12
Путин о встрече с Зеленским: чего суетиться
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:23
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
02:48
Мужчина сделал операцию и стал женщиной в 72 года
01:36
Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте
00:21
Выйдет новая серия культового сериала "Друзья"
23:20
Стрельба в калифорнийской школе: новые детали
22:25
Две ракеты перехвачены над Сдеротом
22:10
Фанатов сериала Friends порадуют еще одной серией
21:59
ООН впервые признала аннексию Крыма агрессией России
21:06
Демонстранты в Гонконге вооружились копьями и луками
20:48
"Исламский джихад" похвастался новым орудием для убийств
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus