15.11 08:03 MIGnews.com

Нетаниягу и Либерман обменялись взаимными требованиями

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В четверг, 14 ноября, Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман обменялись взаимными требованиями – премьер-министр призвал главу НДИ прояснить свою позицию по отношению правительства меньшинства, поддерживаемого "Объединенным Арабским Списком"."Будет ли твоя фракция голосовать "против" создания правительства меньшинства, основывающегося на поддержке депутатов из Объединенного арабского списка, которых ты назвал "пятой колонной"? Я хочу знать правду. Ты действительно готов поставить под угрозу безопасность Израиля и сформировать правительство, зависящее от Ахмада Тиби и Аймана Уда? Пора прекратить эти опасные игры. Дай мне четкий ответ – да или нет", – заявил Нетаниягу.И ответ Либермана не заставил долго ждать. Он потребовал от премьер-министра, чтобы тот пообещал не допустить третьих по счету выборов в Кнессет."Господин премьер-министр, прежде чем вы потребуете от меня обещаний, пообещайте народу Израиля, что вы ни при каких обстоятельствах не втянете Израиль в третьи выборы", – сказал он, заявив, что именно Нетаниягу имел "близкие отношения" с Тиби.Взаимообмен требованиями произошел после того, как премьер-министр объявил, что хочет провести переговоры с Либерман.