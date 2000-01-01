15.09 08:17 MIGnews.com

Габи Ашкенази осудил 100 000 израильтян уехавших в отпуск

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Лидер блока Кахоль Лаван Габи Ашкенази в интервью радио Галей ЦАХАЛ осудил “сто тысяч израильтян, которые предпочли уехать в отпуск за рубеж, вместо того, чтобы пойти на выборы”.Ашекнази заявил: “Любой, кто находится за границей в день выборов - пусть потом не жалуется на то, что творится в стране”.Ашкенази подчеркнул: Не голосовать - это отсутствие ответственности. Об этом - эти выборы. Тот, кто хочет добиться изменений - пусть идет и голосует за Кахоль Лаван”.