Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Габи Ашкенази осудил 100 000 израильтян уехавших в отпуск 15.09 08:17   MIGnews.com

Габи Ашкенази осудил 100 000 израильтян уехавших в отпуск

Лидер блока Кахоль Лаван Габи Ашкенази в интервью радио Галей ЦАХАЛ осудил “сто тысяч израильтян, которые предпочли уехать в отпуск за рубеж, вместо того, чтобы пойти на выборы”.

Ашекнази заявил: “Любой, кто находится за границей в день выборов - пусть потом не жалуется на то, что творится в стране”.

Ашкенази подчеркнул: Не голосовать - это отсутствие ответственности. Об этом - эти выборы. Тот, кто хочет добиться изменений - пусть идет и голосует за Кахоль Лаван”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:03
Корпус стражей исламской революции: Иран готов к войне
09:45
Боевики сбили над Газой дрон собственных "коллег"
09:09
Нафтали Беннет: карта "сделки столетия" - ад
08:34
Наследный принц Саудии: мы способны ответить на атаки
08:09
Гилад Эрдан: военная операция в Газе в ближайшие дни
08:02
Найдена еще одна причина диабета
07:40
Став Шафир: Итамар Бен Гвир подослал расистов с угрозами
07:06
Нетаниягу: войны не избежать, мы готовим сюрпризы
05:33
Певец Сэм Смит попросил называть себя ОНИ, вместо ОН
04:18
Активисты приклеили себя ко входу Лондоской недели моды
03:48
Певица Адель подала на развод
02:20
56-летняя Деми Мур обнажилась для глянца
01:14
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
23:16
На Испанию обрушились мощные ливни: число жертв растет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus