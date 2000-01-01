15.09 09:05 MIGnews.com

Шакед и "кнут Дональда Трампа"

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Мирный план президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа для Ближнего Востока подразумевает разделение Иерусалима.Такое мнение в субботу, 14 сентября, выразила лидер партии Ямина Аелет Шакед за три дня до парламентских выборов в стране.По ее словам, действующий премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассказал только о "пряниках" плана Трампа, однако ни разу не упомянул о "кнуте"."Он не говорил, что США намерены разделить Иерусалим. План предусматривает передачу палестинцам контроля над рядом районов Восточного Иерусалима", - заявила Шакед в эфире программы "Встреча с прессой" на 12 канале, ответив на уточняющий вопрос об источнике информации лаконичное "я знаю".Кроме того, экс-министр юстиции добавила, что вышеописанный план также повлечет переход ряда поселений под контроль Палестинской автономии."Я хочу войти в правительство, которое будет контролировать Нетаниягу – это гарантирует, что соглашения на таких условиях не будет", - резюмировала лидер партии Ямина.Стоит отметить, что на сегодняшний день обнародована лишь экономическая часть плана Белого дома. Заявления экс-министра прозвучали спустя несколько часов после телефонного разговора Трамп и Нетаниягу, в котором обсуждалась возможность подписания договора о взаимной обороне между США и Израилем.Между тем, друнгой лидер Ямина Нафтали Беннет опубликовал в интернете карту территориальных изменений в результате исполнения “сделки столетия”, предлагаемой президентом США Дональдом Трампом.Беннет утверждает, что еврейские поселения, большие и маленькие, будут окружены зонами палестинского суверенитета, в том числе и в так называемой “зоне С”.Беннет пишет: "Это - “план века”. Черное - Палестина. Больше 90% территорий". Белое - отдельные “острова” в одном океане Палестины. Окружены со всех сторон ХАМАСом. Танзимом и ФАТХом. Ад для любого жителя Ариэля, Офра и Кирьят-Арба. Конец поселениям. Это - то, что Нетаниягу называет “правыми”! Только Ямина остановит план островов в Палестине”.Беннет подчеркнул: “Нетаниягу говорит о “суверенитете в поселениях” но умышленно отказывается сказать “суверенитет в зоне С”. Он обещал не эвакуировать поселений. “Официально” это - так, но в реальности он отрезает почку у Государства Израиль. Потому что ни один израильтянин не согласится жить в окруженном врагами анклаве”.Беннет предупредил, что то, что ожидает жителей Иудеи и Самарии “будет точно таким же, как это было в Нецарим в Гуш Катиф - узкая дорога, ведущая к крепости”. Беннет сказал: “И это Нетаниягу пытается подсластить сладкой карамелькой - “суверенитетом над Иорданской долиной”.Беннет далее задал риторические вопросы: Вы себя спрашивали - какую цену он за это заплатил? Почему Трамп тянет с публикацией плана? Вы задавались вопросом, почему Нетаниягу пытается просто стереть с политической карты Ямина, как это он уже сделал 4 месяца назад? Ответ один - “План островов”. Проснитесь!”