Демократический союз предупреждает о провокациях на выборах
Демократической союз предупредил своих активистов о том, что "Ликуд" и премьер-министр Биньямин Нетаниягу "готовятся подорвать результаты голосования" в день выборов, сообщает газета Walla.
Партия призвала своих представителей готовиться к "дню насилия".
"Нам известны приготовления правых группировок и попытки посторонних лиц войти на избирательные участки. Мы знаем, что будут предприниматься попытки провокаций за пределами избирательных участков. Наша просьба к активистам - подготовиться к насильственному дню выборов".