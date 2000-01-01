15.09 21:48 MIGnews.com

Демократический союз предупреждает о провокациях на выборах

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Демократической союз предупредил своих активистов о том, что "Ликуд" и премьер-министр Биньямин Нетаниягу "готовятся подорвать результаты голосования" в день выборов, сообщает газета Walla.Партия призвала своих представителей готовиться к "дню насилия"."Нам известны приготовления правых группировок и попытки посторонних лиц войти на избирательные участки. Мы знаем, что будут предприниматься попытки провокаций за пределами избирательных участков. Наша просьба к активистам - подготовиться к насильственному дню выборов".