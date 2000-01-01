15.09 15:19 MIGnews.com

Проф. Эйдельман о спасении израильского здравоохранения

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Леонид Эйдельман, кандидат на пост министра здравоохранения от НДИ, председатель Всемирной ассоциации врачей, заявил в беседе с репортером медицинского журнала Doctalk (израильское издание международного медицинского журнала "Докторс онлайн") Майей Ронен:«Для меня рекомендация НДИ на пост главы минздрава - это мобилизационная повестка, я обязан сделать все, чтобы исправить чудовищные перекосы в работе системы здравоохранения. Замминистра здравоохранения Яаков Лицман провалил абсолютно все, за что брался, за исключением программы стоматологического лечения. Минздрав ведет себя по отношению к врачам попросту непростительно. Министерство здравоохранения, не доверяющее работающим на него врачам – это же уму непостижимо!Через 3 года после того, как я возьмусь за руководство минздравом, больных в коридорах больниц больше не будет. Необходима настоящая революция: открытие новых больничных отделений, планирование и строительство новых больниц, увеличение численности студентов медицинских факультетов.Я гарантирую за 2 года работы министром здравоохранения сокращение на 30% очередей на операции и диагностические процедуры, а за 3 года эти очереди сократятся ровно вдвое. И, повторяю, спустя 3 года после того, как я возьмусь за дело, в коридорах больниц больные лежат не будут. Это достижимо".В беседе с журналисткой Эйдельман делится планами по спасению израильской системы здравоохранения, дает оценку работе нынешнего министра здравоохранения и возглавляемой им системы, вспоминает стачку врачей в 2011 году, тяжелейший кризис интернатуры и рассказывает о своих отношениях с председателем НДИ Авигдором Либерманом.Профессор Эйдельман занимал пост председателя Израильской медицинской ассоциации с 2009 по 2018 год, а ныне возглавляет Всемирную ассоциацию врачей, ведет клиническую практику на кафедре анестезиологии и реанимации медицинского факультета Тель-Авивского университета, а также заведует отделением анестезиологии больницы «Бейлинсон» в Петах-Тикве."Наша система здравоохранения никогда не имела стратегической программы управления и развития. Лицман провалил все инициированные им реформы, при нем ухудшилось финансирование медицины и вообще все", – утверждает Эйдельман.Он утверждает, что очень важно, чтобы систему здравоохранения возглавлял профессиональный медик, изнутри знакомый со всеми сложностями этой системы: "Я не уверен, что моим гендиректором будет врач, но один из двоих, стоящих во главе минздрава – министр или гендиректор – обязательно должен быть врачом. Мы подавали соответствующий иск в БАГАЦ. Суд постановил, что нынешняя ситуация была допустима «в виде эксперимента», но эксперимент-то этот с треском провалился!"По поводу стратегии развития системы Эйдельман говорит: "Я просил гендиректора минздрава побеспокоиться о том, чтобы Лицман представил стратегическую программу. Лицман вытащил из кармана несколько бумажек и произнес: "Вот вам стратегическая программа!" Он это всерьез?! После этого неудивительно, что в нашей системе здравоохранения загублено все живое. Лицман потерпел фиаско абсолютно во всем.Возьмите "реформу канабиса", которую он, якобы, провел. Все было сделано тяп-ляп, без малейшей попытки подумать обо всех аспектах. Как может быть, чтобы канабис в аптеки поставляли, но на прилавках его не было! То есть, опять тот же "стиль работы": никто толком ни о чем не подумал. Прежде всего, не подумали о больных, которым, несомненно, необходим этот препарат".А уж его отношение к врачам – это просто непростительно. В угоду минфину минздрав выставляет всех врачей жуликами, работающими на фармацевтические компании. Минздрав, не доверяющий докторам, публикующий данные об их зарплатах, чтоб создать у людей впечатление, что это не врачи, дескать, а рвачи, не смеющие просить прибавки к жалованью и ищущие побочные заработки… Где это вообще видано?"О своем вступлении в ряды НДИ Эйдельман говорит: "Позиции НДИ по другим вопросам меня вполне устраивают, и я знаю, что Либерман обращается к тем проблемам, которые по-настоящему волнуют людей. Если избиратель доверит ему решить проблему здравоохранения, он и это сделает. Либерман первый, кто понял, что систему здравоохранения должен возглавлять профессионал, а не политик. Политикой я заниматься не намерен, я буду заниматься только своей сферой, дабы спустя 10-20 лет вся наша система здравоохранения не развалилась полностью.Возьмите проблему нехватки врачей. Ее решать надо комплексно: увеличить и численность студентов-медиков, и количество ставок в интернатуре. Что бы нам ни рассказывали, численность врачей в стране постоянно снижается при том, что во всех развитых странах она постоянно растет. Пожилые врачи уходят, а государство ничего не делает, чтобы восполнить нехватку, студентов-медиков удручающе мало. Если я займу пост министра, я увеличу количество ставок в интернатуре на тысячу и, если к концу каденции я этого не добьюсь, сам уйду в отставку. Когда в 2011 году я прекратил голодовку, это было сделано потому, что сумел кое-чего добиться именно в вопросе интернатуры - выделения еще тысячи ставок, прекращения издевательств над дежурными врачами и выплаты поощрений проходящим интернатуру. Денежные поощрения интернам себя полностью оправдали, врачи стали работать там, где раньше никто желал.В неонтологии в 2011 году у нас было всего три врача, а спустя три года – уже восемнадцать. В 2011 году в ходе стачки нам удалось добиться официального признания того, что сфера хирургии находится в кризисе. К тому моменту заведующие отделениями не допускали интернов до операций, говоря, что «не позволят им даже дохлую кошку прооперировать». А после нашей акции отделения хирургии стали понемногу наполняться врачами, но теперь ситуация опять покатилась по наклонной плоскости.Первое, чем необходимо помочь интернам – это обеспечить круглосуточную посменную работу медицинских секретарей. Сейчас врачи оказались попросту оторванными от пациентов, они вынуждены сидеть за компьютерами, внося туда всевозможные данные, зачастую никому не нужные. Врачей буквально душат бюрократия, канцелярщина, им даже санитарией почему-то тоже приходится заниматься. Допустим, интерну надо заказать для пациента компьютерную томографию или консультации специалистов из других отделений. Для этого ему приходится прилагать столько усилий, что у него буквально свободной секунды не остается, а страдают и он сам, и пациенты. Все это должна делать секретарь, а не врач. И я добьюсь, чтобы всю канцелярскую работу за врачей круглосуточно делали секретари, включая заполнение и оформление выписки пациента.Я постоянно твержу врачам со стажем, что нам приходилось куда легче, нежели нынешним интернам. Я в своем отделении после суточной смены обязательно отпускаю интернов по домам. Для того, чтобы облегчить им жизнь и работу, можно сделать многое буквально сразу.Для меня рекомендация на пост министра здравоохранения – это призыв. Я намерен исправить все перекосы в работе системы здравоохранения. Я встаю по утрам, чтобы решать проблемы, и решаю их ежедневно в своем отделении. И точно так же буду делать в минздраве.На правах рекламы