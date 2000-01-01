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Мельцер отклонил просьбу Нетаниягу об экстренном заседании | Фото:15.09 15:04   MIGnews.com

ЦИК отклонил просьбу Нетаниягу об экстренном заседании

Главный судья Центрального избирательного комитета Ханан Мельцер отклонил просьбу премьер-министра о проведении экстренного заседания комиссии до выборов 17 сентября. Биньямин Нетаниягу был намерен обсудить возможную фальсификацию во время голосования.

В своем решении Мельцер сослался на сжатые сроки в последние дни перед голосованием, а также на тот факт, что "комитет не является следственным органом и не имеет конкретных полномочий для инструктирования полиции".

Он добавил, что премьер-министр и другие законодатели могут обращаться в комитет с любыми вопросами.


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