15.09 15:04 MIGnews.com

Став Шафир: заткнем бюллетенем рот Ликуду и это - демократия

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Сопредседатель партии Демократический Лагерь Став Шафир обвинила своего бывшего соратника по партии Авода Амира Переца в дурных результатах левых партий, демонстрируемых последними опросами общественного мнения.Шафир провозгласила: “Его безответственность довела до того, что мы теперь в опасности - и, возможно, не преодолеем избирательного порога”.Шафир заявила: “Перец - это тот, из-за кого левый лагерь не смог стать одной партией”.Бравший у нее интервью Кальман Либскинд спросил: “На прошлой неделе вы начали кампанию “Только бюллетень Демократического Лагеря заткнет рот Ликуду”. Пожалуйста, минуточку, объясните мне, как демократы затыкают кому-то рот?”Шафир ответила: “Рот Ликуда - все, что он делает, уже много лет, это - подстрекательство. Нетаниягу говорит, что 20% избирателей - не легитимны. И сегодня на дворе - 2019 год!”Либскинд спросил: “У вас есть постер на котором изображен Давид Битан” Шафир парировала: “Давид Битан - человек, которого подозревают в серии уголовных преступлений, как и большинство… как и значительная часть правительства Нетаниягу”.Либскинд сказал: “Так для этого есть полиция. Если он виноват - он заплатит цену, но вы хотите затыкать рты? Вы, Демократический Лагерь? “Шафир ответила: “Это - не часть демократии. Коррупция бьет по демократии. Расизм - это тоже не свобода слова. Я знаю, что вы тут сейчас будете защищать Итамара Бен Гвира и Арье Бен Ари. Для вас это ОК. Для вас расизм - это свобода слова. Для меня расизм не имеет отношения к свободе слова. Для меня расизм - преступление против человечности”.Либскинд ответил: “Я вас не спрашивал про Итамара Бен Гвира. Я спрашивал про вашу кампанию по затыканию рта Ликуда. Бен Гвир - расист, затыкайте ему рот, потому что он расист. Это я слышал. Это я понимаю. Но почему вы затыкаете рот Ликуду. Как это относится к демократии?”