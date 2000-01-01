15.09 11:37 MIGnews.com

"Волосы дыбом": У израильтян украли выборы

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Публикация статьи известного израильского журналиста Калмана Либскинда в газете Маарив привела к настоящей политической буре.Статья посвящена фальсификациям на прошедших в апреле выборах в Кнессет и бездействием центральной избирательной комиссии и израильской полиции в связи с выявленными фактами нарушений избирательного законодательства.По данным Либскинда, в результате фальсификаций Ликуд потерял во время апрельских выборов два мандата.Утром 14 сентября состоялась чрезвычайная встреча руководства Ликуда, в которой приняли участие Ярив Левин, Амир Оханна, Гилад Эрдан и представитель Ликуда в ЦИК Давид Битан.Ликуд сообщил следующее: “Установлено, что полиция говорила лишь с 2 из 82 членов избирательных комиссий, сообщивших о фальсификациях. В результате фальсификаций Балад преодолел избирательные порог, в то время как Ликуд потерял два мандата. Если бы претензии Ликуда были расследованы вовремя, в Израиле не состоялся бы новый раунд выборов”.В статье в Маарив Либскинд пишет: “Тем, кто отвечает за чистоту израильских выборов, не может быть доверена эта священная работа. Так, глава центральной избирательной комиссии судья Ханан Мельцер не сделал ничего для того, чтобы проверить подлоги на прошлых выборах, в то время как в отдельно взятом случае - и чисто по своим личным соображениям, бился со всей своей силой, и потому ошибки на выборах были обнаружены - но не были исправлены”.Либскинд указал на то, что речь идет не просто о судье Мельцере и его личном мнении, а о системе, намеренно или по халатности не занимающейся тем, что она делать обязана по определению - защитой честности выборов. Либскинд пишет, что секретарь ЦИК Орли Адес “продает СМИ истории о том, что в ходе выборов нарушений не было”.Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан “просто лжет”: “В выступлении Шая Ницана на “конференции влиятельных людей Израиля” не было ни одного слова правды. Он утверждает, что от прокуратуры “потребовали начать расследование подозрений фальсификаций на выборах - и как можно быстрее”, но что “в наших руках нет данных о масштабных фальсификациях в ходе предыдущих выборов”.Либскинд пишет, что судья Мельцер получил 13 апреля досье Ликуда о нарушениях в ходе выборов в арабском секторе. Либскинд пишет, что от фактов, приведенных в досье “волосы встают дыбом” : “Фальсификации, подделки, насилие на избирательных участках, взятки, сговор о разделе голосов, вбрасывание избирательных бюллетеней за лиц, которые вовсе не явились на выборы”.Следует отметить, что утром 15 сентября один из наблюдателей Ликуда, чьи свидетельства цитируются в досье рассказал в эфире радио Галей ЦАХАЛ о “методах работы” избирательных комиссий в арабском секторе. Он указала на то, что наиболее распространенными трюками являются случаи, когда один человек приходит голосовать несколько раз с несколькими разными удостоверениями личности, когда не проверяют личность женщин в никабах, и когда глава избирательной комиссии просто вручает кому-то не один, а несколько избирательных бюллетеней, результатом, по его словам стал тот факт, что на участке, где он был наблюдателем, количество поданных голосов почти в три раза превысило фактическую явку.Позднее в эфире радио 103FM два наблюдателя Ликуда рассказали о том, что в ходе выборов в арабском секторе обычной является картина, когда на избирательный участок являются молодые люди и голосуют за стариков, которые "не могут прийти" или за приятелей которые "работают". Наблюдатель Ликуда в одной из деревень в центральной части Израиля рассказал о том, что на пороге избирательного участка, прямо рядом со стоявшим там полицейским "раздавали удостоверения личности и говорили, как голосовать".Либскинд пишет, что сумел поговорить с 82 из 97 наблюдателей Ликуда, чьи показания приведены в досье. С 80 из них ни полиция ни ЦИК вовсе не говорили. Одного вызвали на дачу показаний всего неделю назад. Один подвергся нападению на избирательном участке в бедуинском поселке на юге, сам подал жалобу - и только поэтому полиция занимается им. Либскинд шокирован тем, что официальные представители израильского государства, в том числе генеральная прокуратура и полиция, говорят, что выборы были “кошерны” и “жалоб нет” - но не сделали самого простого и логичного - не позвонили наблюдателям, и не спросили о том, что произошло, и вместо это лгут в лицо избирателям.