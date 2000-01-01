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Либерман: мы заставим Ликуд и Кахоль Лаван создать коалицию 15.06 21:02   MIGnews.com

Либерман: мы заставим Ликуд и Кахоль Лаван создать коалицию

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман рассказал о своих планах на выборах в 22-й Кнессет.

Либерман, в интервью Аеле Хасон на 13-м канале израильского ТВ  сообщил, что “заставит” Ликуд и Кахоль Лаван “сформировать национально-либеральное правительство чрезвычайной ситуации”. По замыслу Либермана, в такое правительство не будут включены ультраортодоксальные партии.

Несколько позднее Либерман опубликовал пост, в котором поясняет свои высказывания: “В создавшихся обстоятельствах - катастрофы с бюджетом, масштабы которой общественность еще не осознала и и предполагаемых вызовов в сфере безопасности, наша задача - сформировать чрезвычайное либерально-национальное правительство, состоящее из НДИ, Ликуда и Кахоль Лаван”.

Либерман заявил: “Наш Дом - Израиль, в полную противоположность Ликуду, верит в то, что когда избиратель приходит к голосовать, главным вопросом для него является - какое правительство будет сформировано, национально-либеральное правительство или правительство галахи”.

Израильские политические обозреватели трактуют это заявление Либермана в качестве сигнала того, что он по прежнему считает себя решающим фактором и следующих выборов, без которого правым не удастся получить большинства  в 61 мандат и создать правительство. Либерман считает, что предлагаемый им вариант коалиции “отражает волю абсолютного большинства граждан Израиля”.

В дополнение к этому Либерман заявил, что поддержит, в качестве кандидата в премьер-министры лидера той фракции, которая получит наибольшее количество мандатов. Это отличается от его прежней позиции, когда он заявлял. что будет рекомендовать на пост премьера Нетаниягу. Политические аналитики полагают, что это может быть скрытым сигналом поддержки кандидатуры Бени Ганца, поскольку по результатам некоторых опросов, Кахоль Лаван станет крупнейшей фракцией в Кнессете после выборов.

Партия Кахоль Лаван следующим образом прокомментировала маневры Либермана “Если Либерман пришел к такому выводу до роспуска Кнессета, то не возникло бы необходимости его роспуска, и никому ненужных выборов удалось бы избежать. Но как говорят за полярным кругом - лучше поздно, чем никогда. Правильная и необходимая вещь - правительство национального единства, которое будет работать на благо всего народа Израиля под руководством Кахоль Лаван”.


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