15.02 18:56 MIGnews.com

Либерман: эпоха Нетаниягу подошла к концу

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Правый блок, обещавший поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу якобы готовится к тому, что произойдет после его ухода от власти.Об этом в субботу, 15 февраля, заявил председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на собрании ратуши в центральном городе Шохам, сообщает интернет-издание Haaretz.По его словам, Нетаниягу отрицает сложившуюся ситуацию, однако вскоре поймет, что пришло время завершить политическую карьеру.После последних двух выборов в Кнессет ни партия Нетаниягу "Ликуд", ни партия "Кахоль Лаван" Бенни Ганца не смогли получить большинство и сформировать правительство. Либерман, ранее был союзником Нетаниягу, о теперь отказывается его поддерживать.