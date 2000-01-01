Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Либерман: эпоха Нетаниягу подошла к концу | Фото:15.02 18:56   MIGnews.com

Либерман: эпоха Нетаниягу подошла к концу

Правый блок, обещавший поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу якобы готовится к тому, что произойдет после его ухода от власти.

Об этом в субботу, 15 февраля, заявил председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на собрании ратуши в центральном городе Шохам, сообщает интернет-издание Haaretz.

По его словам, Нетаниягу отрицает сложившуюся ситуацию, однако вскоре поймет, что пришло время завершить политическую карьеру.

После последних двух выборов в Кнессет ни партия Нетаниягу "Ликуд", ни партия "Кахоль Лаван" Бенни Ганца не смогли получить большинство и сформировать правительство. Либерман, ранее был союзником Нетаниягу, о теперь отказывается его поддерживать.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:25
Цукерберг: на выборы чаще влияют "изнутри"
17:53
В Думе отреагировали на слова Макрона о бесполезных санкциях
17:20
На Гаити в приюте вспыхнул пожар: погибли дети
16:48
Лавров и Чавушоглу провели закрытую встречу в Мюнхене
16:17
Йеменские хути сбили саудовский истребитель
15:12
Стрельба в центре Берлина: есть жертвы
14:23
Около Газы обнаружена связка презервативов со взрывчаткой
14:04
В Китае вылечили двухмесячную девочку от коронавируса
13:35
Иран: нужно изгнать "сионистов" и американцев
13:16
Либерман: правые готовятся к уходу Нетаниягу
12:35
Во Франции умер первый зараженный коронавирусом
12:25
Авиаудар в Йемене: 30 погибших
12:03
Ученые назвали источник и разносчик коронавируса
11:46
Кампания "Ликуда": арабские депутаты - бездельники
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus