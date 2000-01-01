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Журналист Шимон Риклин ответил Рафи Перецу отказом | Фото:15.01 12:30   MIGnews.com

Журналист Шимон Риклин ответил Рафи Перецу отказом

Известный журналист Шимон Риклин отказался присоединяться к блоку "Байт Иегуди" – "Оцма Иегудит".

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Раскол, взаимные обвинения и бойкоты не позволяют мне пойти на этот шаг", – подчеркнул Риклин.

По его словам, обидно, что религиозные сионисты не могут научиться у левых откладывать разногласия и сосредоточиться на общей цели, которой является победа на выборах.

"В стенах дома есть трещины. И никто не движется вперед. Это позор", – подчеркнул журналист.


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