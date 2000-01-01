15.01 12:30 MIGnews.com
Журналист Шимон Риклин ответил Рафи Перецу отказом
Известный журналист Шимон Риклин отказался присоединяться к блоку "Байт Иегуди" – "Оцма Иегудит".
Об этом сообщает "Аруц Шева
".
"Раскол, взаимные обвинения и бойкоты не позволяют мне пойти на этот шаг", – подчеркнул Риклин.
По его словам, обидно, что религиозные сионисты не могут научиться у левых откладывать разногласия и сосредоточиться на общей цели, которой является победа на выборах.
"В стенах дома есть трещины. И никто не движется вперед. Это позор", – подчеркнул журналист.
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