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Кац: Ликуд не будет собирать за Беннеттом кусочки Lego | Фото:15.01 11:19   MIGnews.com

Кац: Ликуд не будет собирать за Беннеттом кусочки Lego

Министр иностранных дел Исраэль Кац призвал лидеров правых партий к ответственности.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту Kan.

По словам Каца, разумно ожидать от партий преследования личных интересов. Однако, по мнению главы израильского МИД, в данном случае "личная проблема – единственна".

"То, что левые сделали в этом вопросе, достойно похвалы. Они объединились, несмотря на различия между ними. То же самое должно быть в правом блоке, между партиями, которые знают, что несут немалую долю ответственности в сферах безопасности, урегулирования статуса поселений и по другим вопросам. Они должны объединиться", – добавил Кац.

Более того, министр иностранных дел отметил, что не слышал информации о том, что премьер-министр пригрозил уволить министра обороны Нафтали Беннетта и министра транспорта Бецалеля Смотрича, если те не приведут к созданию более крупного правого союза.

"Ликуд" не будет собирать кусочки Lego, которые Беннетт рассыпал по ковру. Когда Беннетт и Шакед в последний момент покинули "Бейт ха-Иегуди", премьер-министр действовал очень ответственно и сделал то, что сделал раввин Бен-Дахан. С тех пор мы прошли через выборы и еще одни выборы. Он должен действовать ответственно, и тогда получит поддержку", – подчеркнул Кац.


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