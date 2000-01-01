15.01 11:19 MIGnews.com

Кац: Ликуд не будет собирать за Беннеттом кусочки Lego

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Исраэль Кац призвал лидеров правых партий к ответственности.Об этом он заявил в интервью корреспонденту Kan.По словам Каца, разумно ожидать от партий преследования личных интересов. Однако, по мнению главы израильского МИД, в данном случае "личная проблема – единственна"."То, что левые сделали в этом вопросе, достойно похвалы. Они объединились, несмотря на различия между ними. То же самое должно быть в правом блоке, между партиями, которые знают, что несут немалую долю ответственности в сферах безопасности, урегулирования статуса поселений и по другим вопросам. Они должны объединиться", – добавил Кац.Более того, министр иностранных дел отметил, что не слышал информации о том, что премьер-министр пригрозил уволить министра обороны Нафтали Беннетта и министра транспорта Бецалеля Смотрича, если те не приведут к созданию более крупного правого союза."Ликуд" не будет собирать кусочки Lego, которые Беннетт рассыпал по ковру. Когда Беннетт и Шакед в последний момент покинули "Бейт ха-Иегуди", премьер-министр действовал очень ответственно и сделал то, что сделал раввин Бен-Дахан. С тех пор мы прошли через выборы и еще одни выборы. Он должен действовать ответственно, и тогда получит поддержку", – подчеркнул Кац.