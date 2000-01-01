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Ольмерт: Жребий брошен, эра Биньямина Нетаниягу окончена 14.12 19:34   MIGnews.com

Ольмерт: Жребий брошен, эра Биньямина Нетаниягу окончена

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал злоключения нынешнего премьера, Биньямина Нетаниягу.

После объявления о третьих подряд в выборах в Кнессет Ольмерт дал радио 103 FM. Ольмерт безжалостно атаковал Нетаниягу.

Ольмерт сказал: "Факт в том, что мы снова идем на выборы, я не думаю, что я здесь что-то упустил. Я думаю, что мне по крайней мере с самого начала было ясно - будет третий раунд”.

Ольмерт подчеркнул: не было возможности сформировать правительство национального единства, это - изношенный и фальшивый слоган, за которым ничего не стояло по существу.  Этот сценарий повлек бы за собой разрушение демократической жизни в государстве Израиль и в его политике. Нет никаких основания для кооперации в рамках так называемого правительства национального единства - то есть сотрудничества между Кахоль Лаван и Ликуд”.

Ольмерт продолжил: "Он говорит, что победит, но результаты двух последних выборов подталкивают к обратным результатам. Вы сами слышали результаты вашего же последнего опроса, указывающего на подобный тренд. Я убежден - Биньямин Нетаниягу закончил свою работу, и выборы это решат окончательно. Кахоль Лаван будет крупнейшей партией, Бени  Ганцу дадут мандат на формирование правительства, и Ликуд откажется от Нетаниягу”. 

На вопрос “Не рано ли вы его хороните?” Ольмерт ответил: “Я сказал до апрельских выборов, что Биньямин Нетаниягу не сможет сформировать правительство. Я сказал до сентябрьских выборов, что он  не сможет сформировать правительство и что будет третий раунд. За прошедшее время мое понимание динамики израильской политической системы лишь подтвердилось, и потому я могу позволить себе сказать - вопрос решен. Теперь проблема лишь в том, какой ущерб будет причинен внутренней солидарности израильского общества в этой предвыборной кампании. Я слышал, что Яира Лапид предупредил - это будет кампания ненависти, подстрекательства и разделения. У меня нет никакого сомнения в том, что именно такое направление будет избрана премьер-министром, и большой и эффективной группы пропагандистов, которая неплохо вросла в израильские медиа, в полную противоположность воплям Нетаниягу и его сторонников”.

На вопрос, “Почему вы не способны похвалить Нетаниягу?” Ольмерт ответил: Потому что он подстрекает, обесчещивает, распространяет клевету, очерняет лучших людей израильского общества, и третирует большие секции израильского общества, несогласные с ним. 13 членов Кнессета были избраны демократическим путем и принесли присягу верности Государству Израиль. Он называет их предателями, стремящимися уничтожить Государство Израиль. Такого рода личность не вызывает во мне сочувствия”.


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