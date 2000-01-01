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Острые противоречия в `кокпите` Кахоль Лаван 14.11 09:07   MIGnews.com

Острые противоречия в "кокпите" Кахоль Лаван

Газета Маарив и телеканал КАН сообщают об острых противоречиях внутри руководства партии Кахоль Лаван по вопросу о формировании “правительства меньшинства”.

Двое из четырех руководителей партии - Моше Яалон и Габи Ашкенази выступили против формирования правительства меньшинства при внешней поддержке Объединенного Арабского Списка. Это вызвано тем, что несколько депутатов от этой фракции осудили действия ЦАХАЛа в Газе и фактически поддержали террор. В результате Кахоль Лаван оказалась в тупике. На встрече руководящего “кокпита” - Бен Ганца, Яира Лапида , Моше  Яалона и Габи Ашкенази Яалон и Ашкенази заявили, что выступают против идеи правительства при поддержке арабов.

Таким образом, единственной возможной линией формирования правительства является коалиция с Ликудом и правительство национального единства. Этому, однако, по-прежнему сопротивляется Яир Лапид.

Между тем, Ликуд продолжает атаковать Кахоль Лаван и Наш Дом-Израиль за то, что те отказываются с определенностью подтвердить отказ от идеи правительства меньшинства при поддержке арабских фракций: “Либерман и Ганц отказываются ясно заявить, что они не организуют правительство меньшинства при поддержке Ахмеда Тиби и Аймана Уда, и их друзей, поддерживающих террор. Такое правительство - опасность для Государства Израиль и пощечина солдатам ЦАХАЛа, которых Ахмед Тиби и Айман Уда называют “военными преступниками”. Такое опасное правительство меньшинства не имеет право на существование - даже один день”.


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