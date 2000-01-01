14.11 10:33 MIGnews.com

Ганц, Лапид и правительство национального единства

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По сообщению телеканала КАН, “продолжают сохраняться очень большие противоречия” между двумя лидерами Кахоль - Бени Ганцем и Яиром Лапидом.Лапид, согласно данным телеканала, по-прежнему выступает против формирования правительства, в состав которого будет входить премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Между тем Бени Ганц, выступая перед жителями граничащих с Газой населенных пунктов заявил: “С того момента, как занялся политикой не было речи, в которой я бы не говорил об единстве. И я намерен его придерживаться. Если есть путь, на котором можно укрепить единство Государства Израиль - я первый, кто пойдет по нему. Я призываю к единству постоянно, и я предпринимаю все усилия для формирования правительства национального единства. Есть очень много важных вещей, которые необходимо сделать ради Государства Израиль: принципы и ценности, законность и демократические аспекты. Я не предлагаю взять точечное событие и отталкиваться от него ради достижения единства. Единство - это нечто более значительное, чем единичное событие, каким бы серьезным оно не было”.До истечения срока мандата Бени Ганца остается семь дней. Газета Исраэль Ха Йом сообщает, что Бени Ганц, Моше Яалон и Габи Ашкенази уже приняли решение - и не пойдут на формирование правительства меньшинства. Газета также уверяет, что “однозначная оппозиция Яира Лапида правительству, в состав которого входит Биньямин Нетаниягу несколько ослабла”. Ослабление, по версии газеты, приведет к тому, что появится возможность формирования правительства на следующих условиях: Нетаниягу будет первым премьер-министром в ротации, равное количество министров от Кахоль Лаван и Ликуд, Ликуд не будет настаивать на сохранении “правого блока” из 55 депутатов.