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Левые партии предупреждают о возможном вылете из Кнессета | Фото:14.09 18:02   MIGnews.com

Левые партии предупреждают о возможном вылете из Кнессета

Левые партии в субботу, 14 сентября, предупредили, что им угрожает опасность вылететь из Кнессета, и обрушились на "Кахоль Лаван" за стратегию, которая, по их словам, уничтожила бы любой шанс сместить премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Партия призывает избирателей в левоцентристском блоке сосредоточиться на усилении своей позиции в общенациональном голосовании, а не на поддержке меньших левых партий.

Глава Демократического союза Ницан Горовиц во время политического мероприятия в региональном совете Дром ха-Шарон предупредил, что "светская общественность апатична, и если она не пойдет и не проголосует, левые будут стерты, светские голоса будут стерты, и Израиль превратится в Турцию". Бывший премьер-министр Эхуд Барак, также один из лидеров Демократический лагерь, сказал на мероприятии в Беэр-Шеве: "Если люди проголосуют за "Кахоль Лаван", а Демократический Союз не попадет в Кнессет, Нетаниягу станет премьер-министром".

Депутат Ицик Шмули написал в Твиттере: "Аводе определенно грозит опасность. Наши избиратели должны вернуться домой, чтобы партия Ицхака Рабина, Шимона Переса и Давида Бен-Гуриона не была уничтожена."

Шмули добавил, что без "Аводы" Бенни Ганц потеряет решающую поддержку в Кнессете, в то время как Нетаниягу "легко доберется" до 61 места, которое ему необходимо для формирования правительства. "Он выиграет битву, но проиграет войну". Кандидат от той же партии Омер Бар-Лев предупредил, что "мания величия Кахоль Лаван разрушают шансы на перемены".

Барак также напал на генерального прокурора Авихай Мандельблита, обвинив его в слабости в расследовании дела Нетаниягу и в личных встречах с премьер-министром, которые не документируются.


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