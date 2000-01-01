14.09 16:17 MIGnews.com

"Нетаниягу готовится к гражданской войне для переизбрания"

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Тамар Зандберг, депутат от Демократического союза, отреагировала в субботу, 14 сентября, на недавние случаи насилия со стороны правых, и предупредила о попытке премьер-министра Биньямина Нетаниягу разжечь хаос перед выборами."Сегодня во время выступления в Нетании Яир Голан, главный член ОУ, подвергся нападению со стороны правого активиста. Вчера в Иерусалиме подверглись нападению добровольцы ОУ. Я хотела бы предостеречь насчет насилия в ближайшие дни, в том числе и в день выборов. Мы чувствуем дух команды премьер-министра Нетаниягу, у которого есть явный мотив для распространения хаоса и волнений."Зандберг также прокомментировала встречу Нетаниягу с должностными лицами "Ликуда". "Жалкое обвинение Нетаниягу, в попытках "украсть у него выборы" вернулось в нашу жизнь за мгновение до того, как открылись избирательные участки, бросая вызов израильской демократии. Премьер-министр доказал, что нет никаких красных линий, которые он не пересечет, чтобы быть переизбранным. Нетаниягу уже хранит консервы в своем доме для будущей гражданской войны, просто чтобы сохранить свое место".