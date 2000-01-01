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Перец о совещании Нетаниягу-Мельцера: это позор | Фото:14.09 15:03   MIGnews.com

Перец о совещании Нетаниягу-Мельцера: это позор

Лидер партии Авода-Гешер Амир Перец раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за созыва экстренного совещания с председателем ЦИК Хананом Мельцером.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на Walla.

"Это позор, что подобное сообщение поступает из канцелярии премьер-министра в Израиле. Вместо созыва экстренной встречи о состоянии системы здравоохранения, о молодых парах, которые не могут купить квартиру, или семьях, которые не могут свести концы с концами, Нетаниягу интересуют несколько опросов... », – цитирует его слова издание.

Ранее расследование показало, что полиция обратилась лишь к двоим из 82-х членов комиссий на избирательных участках на выборах в апреле, сообщивших о фальсификациях, благодаря которым арабская партия БАЛАД прошла электоральный барьер, а "Ликуд" потерял два места. В связи с этим Нетаниягу инициировал экстренное совещание с Мельцером на вечер, 14 сентября.


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