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Нетаниягу потребовал экстренного совещания с главой ЦИК | Фото:14.09 14:29   MIGnews.com

Нетаниягу потребовал экстренного совещания с главой ЦИК

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал провести экстренную встречу с председателем ЦИК Хананом Мельцером.

Как сообщает Маарив, глава правительства провел утром, 14 сентября, встречу с министрами Яроном Левиным, Амиром Оханой, Гиладом Жрданом и представителем "Ликуда" Давидом Битаном.

А с Мельцером он хочет встретиться из-за статьи журналиста Кальмана Либскинда о нарушениях на выборах в апреле.

"Журналистское расследование показало, что полиция обратилась лишь к двоим из 82-х членов комиссий на избирательных участках, сообщивших о фальсификациях, благодаря которым арабская партия БАЛАД прошла электоральный барьер, а "Ликуд" потерял два места", – сказано в сообщении.

Уточняется, что, если бы жалобы "Ликуда" были рассмотрены вовремя, Израиль "не находился бы сейчас в состоянии выборов". В связи с этим Нетаниягу захотел встретиться с Мельцером вечером, чтобы подобная ситуация не повторилась.


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