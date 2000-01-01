Нетаниягу потребовал экстренного совещания с главой ЦИК
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал провести экстренную встречу с председателем ЦИК Хананом Мельцером.
Как сообщает Маарив, глава правительства провел утром, 14 сентября, встречу с министрами Яроном Левиным, Амиром Оханой, Гиладом Жрданом и представителем "Ликуда" Давидом Битаном.
А с Мельцером он хочет встретиться из-за статьи журналиста Кальмана Либскинда о нарушениях на выборах в апреле.
"Журналистское расследование показало, что полиция обратилась лишь к двоим из 82-х членов комиссий на избирательных участках, сообщивших о фальсификациях, благодаря которым арабская партия БАЛАД прошла электоральный барьер, а "Ликуд" потерял два места", – сказано в сообщении.
Уточняется, что, если бы жалобы "Ликуда" были рассмотрены вовремя, Израиль "не находился бы сейчас в состоянии выборов". В связи с этим Нетаниягу захотел встретиться с Мельцером вечером, чтобы подобная ситуация не повторилась.