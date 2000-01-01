14.09 10:55 MIGnews.com

Опрос: шансы "Кахоль Лаван" и "Ликуд" сравнялись

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"Кахоль Лаван" и "Ликуд" сравняли свои шансы на выборах в Кнессет, согласно последнему опросу, обнародованному 13 каналом.Обе партии могут набрать по 32 места. "Объединенный арабский список" может получить 12 мест, "Ямина" и "Исраэль Бейтену" по 9."Яадут ха-Тора" и НДИ могут получить по восемь мест, а ШАС – семь. "Демократический лагерь", согласно опросу, получает шесть мест, "Авода – Гешер" – пять.В общей сложности, правый блок набирает в общей сложности 58 мандатов, а левый – 53 мандата. Также опрос показал, что 46% респондентов считают Биньямина Нетаниягу лучшей кандидатурой на должность премьер-министра. 31% ответили, что на этом посту видят Бенни Ганца, еще 14% – не нашли подходящего кандидата.